Micaela Tinelli se cansó de las agresiones que recibe por las redes: "Te termina dando risa o lástima"

Micaela Tinelli compartió algunos mensajes que le llegaron por privado con agresiones en Instagram y mantuvo un ida y vuelta particular con una usuaria de la red social que la cuestionaba.

“Te deformaste la cara, esos labios... Eras una mina tan linda al natural, no entiendo por qué tu papá no te aconseja”, decía el mensaje que recibió una de las hijas de Marcelo Tinelli. A lo que Mica contestó con altura: “Yo amo como tengo mi cara, y mis labios los amo... Pero no me sigas agrediendo”, le pedía la hermana de Candelaria a la usuaria de la red social.

A lo que luego Mica reflexionó en un video en sus historias: “¿Hasta cuándo hay que fumarse a personas así? ¡Madre mía!”. Si viesen como terminó esa charla con esta mujer... Primero se enojó porque para ella yo estaba al pedo por responderle, y sí a veces leo”.

Y añadió: “Tengo un montón de seguidores que amo y les respondo, hablo con ellos todos los días. Yo respondo toda la buena onda que me llega, estoy encariñada con la mayoría de ustedes, y de repente me llega un mensaje como el de esta persona que me escribió, y no...”.

“Me terminó callando ella, me ponía ‘shhh, no me hablés más’. No, dios. Hay que reírse, porque uno sabe si de repente te termina dando risa o lástima, así recibo una cantidad que no se imaginan", puntualizó.

“Obvio que un montón de lindos y trato de contestar todo lo más que puedo, pero me llega uno de estos y no puedo no compartirlo porque a esta gente hay que exponerla, justamente, para que vean lo porquería que son”, cerró Micaela Tinelli.