Mica Viconte y Cubero se fueron a vivir juntos: ¿Será ése el motivo de la actitud de Nicole?

Fabián Cubero y Nicole Neumann volvió a agradarse durante el último fin de semana, cuando el futbolista salió furioso a disparar contra la modelo, por haberse llevado a sus hijas de viaje a Salta, sin habérselo comunicado con anterioridad.

"A mí Nicole nunca me dijo que se iban a Salta, ni tampoco que las chicas no iban a estar conmigo el martes y miércoles que son los días que me corresponden. Todo esto saltó porque hablé por teléfono con una de ellas", le aseguró el futbolista a su entorno más íntimo.

En medio del escándalo, desde el norte, Nicole disparó picantes comentarios contra el delantero de Vélez y compartió fotos de las nenas, en las redes. "Cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en cómo otros te ven", reza una imagen en sus historias de Instagram.

Y agregó: "Un enemigo honesto es mejor que un amigo falso. En caso de duda, prestar más atención a lo que la gente hace y menos a lo que dicen. Las acciones no solo hablan más que fuerte que las palabras, son más difíciles de falsificar".

Como si aquello no bastara, Gege Neumann, hermana de Nicole, se sumó al escándalo al salir en defensa de la blonda. "...además, ese viaje lo viene planeando hace un montón, porque una de las mejores amigas de mi hermana es de Salta. Toda la familia sabía dónde iban. Y ellas estaban súper emocionadas de ir".

Pero durante la jornada de este martes, un dato hasta el momento desconocido serviría para explicar la actitud de Nicole, de llevarse a las nenas en detrimento de la paz de Fabián. Según reveló en Incorrectas, Mica Viciconte, ella y Cubero se fueron a vivir juntos hace pocos días.

¿Podrá ser que fuera ése el inicio de esta nueva guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero?

