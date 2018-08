Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gladys "La Bomba" Tucumana se cruzó el miércoles al aire con Micaela Viciconte en "Incorrectas", América. se cruzó el miércoles al aire conen





Fue un momento de tensión entre ambas que se vivió en pleno estudio y se transmitió en la pantalla. "Hay que tener respeto por las personas, me dolió su ninguneo", le comentó la artista tropical a este medio en primer turno.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva también con Viciconte quien se refirió a lo que sintió en ese momento.

Embed Una publicación compartida por Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el 27 de Ago de 2018 a las 12:06 PDT



"Cuando veo la rutina, veo que está ella, y la quise tratar como una invitada más. Le hice una pregunta porque me correspondía. Ya arrancó mal la conversación porque me dijo que tenía cuerpo de hombre, después que era nena...", explicó la rubia.





Y cerró: "Entonces no le seguí la discusión y decidí no hacer más preguntas. Como vi que no iba a contestar, me quedé a un lado callada hasta que terminó el programa y me fui".