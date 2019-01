Mica Viciconte y el escándalo con Nai Awada: "Me pareció mal la decisión que tomó Fede Bal"

Nai Awada y Fede Bal comenzaron a llevarse mal luego de que la actriz destrozará a través de las redes sociales a Mica Viciconte, integrante de Nuevamente juntos, obra que el actor dirige en Mar del Plata. comenzaron a llevarse mal luego de que la actriz destrozará a través de las redes sociales a, integrante de Nuevamente juntos, obra que el actor dirige en Mar del Plata.

En ese contexto, Nai intentó presenciar el espectáculo del hijo de Carmen Barbieri pero desde la producción le negaron la entrada.

"No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento. Mis "dichos" sobre Micaela Viciconte hicieron que me prohíban la entrada al espectáculo de mi amigo Fede Bal. Me duele el alma", declaró Nai, entre otras cosas, en su cuenta de Twitter.

Así las cosas, PrimiciasYa.com se comunicó con Federico, quien habló largamente sobre el tema y aseguró que él no iba a permitir el ingreso a su obra, a alguien que habla mal públicamente de una de las integrantes del elenco.

"Yo no le prohíbo la entrada. La verdad es que no le voy a dar las entradas que me pide para ver la obra y veo en Twitter que habla mal de una de las integrantes del elenco, buscando conflicto y pelea", comentó el actor y director de la revista.

"Yo no entiendo los problemas que puedan llegar a tener pero la bajada de línea en mi obra es no al conflicto, ni dentro ni fuera del espectáculo", añadió.

Pero este jueves en Intrusos, Viciconte fue consultada sobre el tema: "Fede me lo comunicó, yo no estaba enterada de nada porque la tengo bloqueada a ella en Twitter. No sé si estoy de acuerdo o no, no fue una decisión mía. A mí me da igual que ella venga o no, se lo dije a Fede, pero no me pareció mal la decisión que tomó él".

"Creo que ella se manejó mal, tendría que haber venido y después bardearme, no bardearme previo a eso. Porque justo lo vio Fede y tomó esa decisión, yo lo respeto. Yo vengo a trabajar y me voy", concluyó.

Pero no todo quedó allí, tras hablar en Intrusos, Mica dialogó con Moria sobre el mismo tema.

