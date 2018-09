Mica Viciconte también estalló cuando Florencia Peña defendió a Laurita y le bajó un punto

reveló.

"¿Te aburre como jurado o como figura?", quiso saber Tinelli. "Me parece que no es justa como jurado. Cuando está su mamá, habla 4 horas y le pone un diez. En la eliminación, se fueron dos muy buenas parejas y no fue justo", sentenció Micaela.

Embed

Luego de esta pelea que fue de las más fuertes del certamen en lo que va del año, la rubia tuvo un fuerte cruce con Florencia Peña, quien saltó a defender a Laurita.

"Lo primero que quiero decir es que me parece de cuarta terminar de bailar una coreografía, que les costó tanto seguramente hacer, y que tengas ese nivel de agresión. No importa que sea verdad, que sea mentira. Obviamente la banco a Laura porque es mi compañera y la quiero, pero este nivel de agresión no se puede tolerar, Mica. Yo no te conozco, te conocí el otro día acá, me parece que tenés un potencial enorme... pero de verdad te lo digo, no arranques así, porque no está bueno. No está bueno lo que hiciste. No nos interesa, no interesa y además, te voy a decir algo, sos una mujer y Laura es una mujer", expresó Florencia y Mica salió a cruzarla.

"Hiciste un papelón el otro día con (Esmeralda) Mitre y me estás enseñando vos a mí, Flor. El otro día dijiste a mí en una nota que no te gustaba conocer a alguien por su vida privada... y yo hace una semana vengo escuchando de tu vida privada. Es lo mismo", respondió Viciconte.

El cruce siguió (ver video) hasta que Florencia dio su nota: "Bueno, está todo bien. Me había encantado la coreografía, me había encantado lo que habían hecho. Me parece horrible lo que hicieron después, me parece horrible que hayas hecho lo que hiciste. Te voy a bajar un punto (le puso un 6)".

A lo que Mica contestó: "Gracias porque ahí se demuestra lo poco profesional. Yo puedo decir lo que pienso y lo que no, pero juzgarme por hablar. Es que como que yo la juzgue por su vida privada y el poliamor. Sin embargo, no me metí ni hablé nada de usted. Eso es lo peor, que me baje la nota por sólo lo que hablo y no con usted".

Embed