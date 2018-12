Mica Viciconte tras su debut como vedette: "Fabi no pudo venir al estreno porque..."

Mica Viciconte surgió en "Combate", el popular programa de El Nueve donde dos grupos competían para quedarse con el triunfo participando de juegos de un nivel de gran exigencia física.





Mica no solo brilló en ese ciclo sino que se destacó en el "Bailando 2018" aunque, por supuesto, debió soportar comentarios muy duros de Laurita Fernández y hasta de Flor Peña.





También se destacó en su labor dentro del panel de "Incorrectas" con Moria Casán y desde el martes hará los móviles desde Mar del Plata para el ciclo que se emite por América TV.

Esto no impide que la joven, además de trabajar allí, que tenga nuevos desafíos profesionales, por ejemplo su debut como vedette, ni más ni menos, que de la mano de Carmen Barbieri.





En La Feliz, arrancó la temporada con todo para "Nuevamente Juntos", la obra que volvió a unir a Carmen con Santiago Bal y su hijo Federico. Fue ahí donde Mica hizo su primera aparición como vedette.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la rubia contó cómo vivió ese momento: "Esta muy nerviosa, pero lo viví muy bien. Sabía que había mucha gente porque escuchaba el murmullo y los aplausos detrás del escenario. Fue una experiencia muy linda y cuando vayan pasando las funciones uno se va aflojando más y a sentirse más cómoda. El elenco me ayudó mucho y traté de dar lo mejor. Espero que a la gente le guste".

Y luego explicó por qué Cubero, su pareja, no pudo estar el día del debut: "Fabi no estuvo en el estreno porque tiene que estar concentrado ahora y me vendrá a ver en estos días. Me mandó un ramo de rosas por el debut. Estoy muy agradecida con todos, desde Guillermo Marín hasta Fede, Carmen, Santiago... un elenco increíble".





