Mica Viciconte se vistió de novia y Cubero la aplaudió en primera fila

fue la elegida de los diseñadores en elEn el día de ayer, en el Hipódromo de Palermo, se vivió la última jornada de este gran evento de la moda ytuvo a cargo el gran cierre dedonde lució un vestido de novia.

Y por supuesto, recibió el apoyo de su pareja, el futbolista Fabián Cubero, que estuvo sentado en primera fila y no dejó de fotografiarla en toda su pasada.

Su presencia revolucionó a la prensa que se agolpaba para ser testigos de la noche, a pocos días de haber oficializado el romance.

Pamela David, también dijo presente y brindó su apoyo a Cosano en el evento de la moda creado y dirigido por Héctor, Manuela y Valentín Vidal Rivas que llegó a su fin luego de una semana donde se lucieron grandes diseñadores como Adriana Constantini, Carmen Steffens, Verónica de la Canal, entre muchos otros.





Ayer, Mica charló con PrimiciasYa.com sobre su vínculo con Fabián y la relación con Nicole. Recordemos que se armó polémica porque la modelo hizo público que su ex ya llevaba a su novia a la casa e incluso que se quedaba a dormir cuando estaban sus hijas.





"Ya que esté explicando esto me parece patético. No dormí en una cama con Fabián. Yo dormí en otra habitación y la nena fue quien me pidió dormir conmigo, incluso me pidió que me quede a dormir", explicó Viciconte.