Mica Viciconte sobre el rumor de embarazo: "No estoy ni en el primer mes, ni en el segundo ni nada"

Mica Viciconte respondió a la consulta directa de Andy Kusnetzoff de si estaba en la dulce espera, tal como circuló durante la semana.

"No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: ‘Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero’. Y la realidad es que no estoy embarazada”, aseguró la novia de Fabián Cubero en "Podemos Hablar", Telefe.

Y luego explicó: “Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso”.

“La verdad es que no estoy ni en el primer mes, ni en el segundo ni nada. No estoy”, aclaró. Y amplió sobre el rumor: “¡No sabés la cantidad de familia que me llamó! Mi papá me escribió el Día de la Madre y me dijo: ‘Te quiero desear feliz día’”.

“Mi mamá me llamó y me dijo: 'Ay, Mica, ¿estás embarazada? ¿Voy a ser abuela? Así me escribieron un montón y les tuve que decir que no estoy”, reconoció Viciconte.

