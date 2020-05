Mica Viciconte reveló la inesperada reacción de Cubero al preguntarle si quería tener un hijo con ella

La rubia contó cómo fue la respuesta del ex futbolista a su propuesta de tener un hijo juntos.

Mica Viciconte y Fabián Cubero son una de las parejas que la cuarentena obligatoria, para evitar contagios de coronavirus, fortaleció. Ambos se divierten mucho juntos, tiene mucha química y lo demuestran en todos los videos que publican en sus redes.

Entonces, a partir de esta buena relación y de que Fabián ya es padre de tres hijas, de su matrimonio con Nicole Neumann, y que Viciconte aún no fue madre surgió la pregunta de si piensan tener un bebé.

LEER TAMBIÉN: El romántico saludo de Poroto Cubero a Mica Viciconte por su cumpleaños: "Te amo tanto..."

La rubia contó que le deslizó la propuesta a su pareja pero no tuvo suerte. "Viste que los hombres le escapan un poco a esas preguntas o tiran un chiste como para zafar. Pero por supuesto que se habló", dijo a Confrontados, El Nueve.

Entonces, contó cómo fue el diálogo: "De mi grupo de amigas, tres están embarazadas. Y le dije '¿viste que mis amigas están todas embarazadas? Es como la época'… a ver si lo tomaba como una señal. Y me respondió 'no me rompas las pelotas'".

Pero Mica terminó explicando los verdaderos motivos de ese no: "Él es amoroso. Pero la verdad es que hoy no estoy con ganas de ser madre. Sí quiero ser madre, por supuesto, pero ahora se viene el Bailando y tengo ganas de hacer esas cosas y después a futuro, veremos. Fabi está predispuesto, yo lo cargo".

LEER TAMBIÉN: Poroto Cubero recibió a sus hijas con un mega asado: ¿Fue una provocación para Nicole Neumann?