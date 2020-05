Mica Viciconte reveló su extraña experiencia en la clínica de Rubén Mühlberger

A partir de la clausura de la clínica de Rubén Mühlberger el viernes pasado y la detención, ahora goza de prisión domiciliaria, por ejercer ejercer la medicina sin habilitación y vender un medicamento para el coronavirus, los famosos comenzaron a contar sus experiencias en el lugar.

Entre ellos, Mica Viciconte reveló cómo fue su paso por las manos del supuesto doctor que le hizo comprar una serie de pastillas, pero que como ella sospechó que algo no estaba en orden no las tomó.

“Yo fui (a la clínica en cuestión) y compré las pastillas ahí. ¡Me salieron un número importante!”, dijo la rubia en "El show del problema", El Nueve.

"Por suerte, no las tomé", agregó y contó que nunca la atendió Mühlberger si no sus empleados, que ahora se supo que tampoco eran médico. “Lo vi una sola vez al doctor, nunca me atendió, siempre me atendían las médicas o las personas que estaban ahí, que no sé si son médicos”, dijo.

Mica explicó que como a Claudia Krumps, una mujer trans que acusó que Mühlberger le indicaba tomar orina de mujer para hacer un supuesto proceso de “hormonización natural”, a ella le dijo algo similar. “A ella le dijo que tenía los órganos avejentados como los de una persona de 80 años. Y a mí, no me dijo eso puntualmente, pero, me dijo que tenía un problema: que me costaba hablar”.

"¿Dónde tenés problemas para hablar, vos?”, le preguntó Silvina Luna, panelista del ciclo. “Sí, me dijo que en el futuro iba a tener problemas", agregó la novia de Cubero. "Por eso, después me quedé en mi casa y dije ‘voy a leer un poco más’ porque como no leo tanto, puede ser que tenga un problema....".

"No hablo perfecto, pero me comunico", sostuvo la ex "Combate": "Me dijo que mi cerebro tenía una parte en rojo y por eso, me preocupé. Bah, ni siquiera me lo dijo él, me lo dijo una computadora”.

Finalmente, Mica se hizo chequeos con su médico y todo le dio bien por lo que desistió de tomar esa medicación.