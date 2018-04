Mica Viciconte reveló cuánto hace que sale con Cubero y explicó por qué durmió con Allegra

Nicole Neumann, luego de que la primera llorara en Cortá por Lozano por sus problemas con Miércoles escandaloso el que vivieron, luego de que la primera llorara enpor sus problemas con Fabián Cubero y la segunda, tras admitir que sale con el futbolista, hace más tiempo de lo que todos suponíamos.

Pero eso no fue todo, la diosa de Combate, también disparó en Twitter contra la modelo y explicó en una entrevista televisiva por qué durmió con Allegra; reclamo que la Neumann había hecho en el programa de Vero Lozano, por Telefe.

"Yo hace seis meses que estoy con Fabián. ¡No me rompan más!", arrancó Mica en Todas las Tardes.

"Mentí porque cuando uno arranca una relación... Esta mentira no le perjudica a nadie, incluso era para cuidar a otras personas, porque nos empezamos a conocer y no era nada seguro. Para cuidarme a mí, a él, a sus hijas, decidimos eso", agregó.

Y continuó contando: "Nos vieron recién al cuarto mes. Yo estaba re podrida de estar encerrada todos los días. Hasta ese entonces, las hijas todavía no sabían nada. Él empezó a hablar con las nenas, quedamos en ir a comer, primero les dijo que era una amiga y después su novia. Porque antes quería que me conocieran y ver su reacción", dijo.

Luego, se refirió al enojo manifestado por Nicole: "Las nenas me invitaron. Yo iba a dormir en el cuarto de al lado y ellas con él, en su cuarto. Cuando salí del baño Allegra -la hija del medio- me preguntó si podía dormir conmigo. Le dije que preguntara a su papá, que yo no tenía problema. Miramos una película y nos dormimos", relató.

"Cada uno tiene su tiempo y sus formas. Yo no le tengo que dar explicaciones a Nicole ni a nadie. Las explicaciones se las doy a Fabián. Soy súper respetuosa. Es la primera vez que tengo una relación con alguien con hijos. Estoy aprendiendo", concluyó Mica Viciconte. ¡Terrible!

