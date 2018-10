Mica Viciconte: "Queremos tener una relación tranquila, pero con Nicole no se puede"

Fabián Cubero y Nicole Neumann se encuentra peor que nunca. Este lunes, el futbolista reveló que la modelo lo hostiga a través de mensajes de texto. Más tarde, la rubia, negó que eso fuera cierto y denunció públicamente al delantero de no pasarle la suma correspondiente de dinero que estipula la Ley, por las hijas de la ex pareja y que no le alcanza "ni para el supermercado". La relación entrese encuentra peor que nunca. Este lunes, el futbolista reveló que la modelo lo hostiga a través de mensajes de texto. Más tarde, la rubia, negó que eso fuera cierto y denunció públicamente al delantero de no pasarle la suma correspondiente de dinero que estipula la Ley, por las hijas de la ex pareja y que no le alcanza

En este escandaloso contexto, PrimiciasYa.com dialogó con Micaela Viciconte, actual novia de Cubero, quien nos contó que el abogado del deportista le sugirió "bloquear" a Nicole del WhatsApp.

"Nosotros no mentimos", arrancó a contar Mica. "Lo del bloqueo surgió del abogado. Desde ahora, solamente se va a comunicar por llamadas para hablar por las nenas o si surge alguna urgencia", aclaró luego.

Durante la charla con este portal, Viciconte describió el supuesto hostigamiento que su novio recibe por parte de su ex mujer. "Ella llama a cualquier hora para insultarlo y después lo bloquea. Sólo lo desbloquea para volver a insultar o exigir cosas", añadió.

Tras referirse a los llamados y mensajes molestos de Nicole, Micaela se refirió al pedido de dinero de Neumann a Cubero: "Con respecto a lo que paga o no paga... si supiesen, entenderían todo. Ella parece que reclama que la mantenga a ella. Fabián cumple a rajatabla, si no, tendría problemas legales y no los tiene. Él cumple con lo que corresponde", aseguró la ex Combate.

Y agregó, con fastidio: "Uno se cansa y no sabe qué hacer. Nosotros no nos metemos en su vida. Hay un límite. Ella se equivoca. Insulta y agrede y nosotros merecemos respeto. No está bueno tener que recibir miles de mensajes insultando. Hubo que poner un freno", señaló.

Finalmente, Micaela Viciconte se mostró angustiada por la situación que también la involucra a ella: "Es un garrón. Yo quiero tener una relación tranquila sin que nadie se meta en el medio, pero con Nicole no se puede", concluyó.

