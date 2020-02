Mica Viciconte opinó sobre la nueva denuncia de Nicole a Cubero por la custodia de las hijas de ambos

En medio de otro conflicto entre Fabián Poroto Cubero y Nicole Neumann que tiene a sus tres hijas -Indiana, Allegra y Sienna- como rehenes, ya que quedan en el medio de una puja entre la ex pareja, ahora la modelo se presentó el domingo por la tarde en una comisaría para denunciar al ex futbolista de impedirle el contacto con las tres pequeñas.

Según relató la rubia, su ex se llevó a las niñas el 8 de enero y debía restituirlas el sábado 1 de febrero, pero no lo hizo.

A partir de esto, las cámaras de Infama, América, fueron a buscar la palabra de Mica Viciconte. la novia de Cubero. La ex “Combate” se mostró desentendida de este conflicto y explicó el por qué.

“No estoy al tanto de nada. Lo que te puedo decir es que Fabián cumple con las cosas que tiene que cumplir”, comenzó diciendo.

“Al principio me involucraba mucho y me afectaba. Con el tiempo me di cuenta que no me servía y me abrí. Es el día de hoy que no tengo idea del tema. Con el tiempo se va a ver quién tiene razón y quién no, es muy delicado”, indicó la rubia.

