Mica Viciconte: "No estoy pensando si alguien me ataca o no, de mi parte la mejor con Chechu"

"Vi la nota. Yo no tengo nada contra ella. La saludé ese día que la conocí, buena onda, pero más que eso no te puedo decir porque no la conozco. Si tengo pico o no tengo talento y demás, será un tema mío. A mí me convoca la producción, no me convoca ella si tengo pico, bailo bien o lo que fuese", comentó Mica.



"No me preocupa. Voy a divertirme y estoy contenta con mi equipo, nada más. No tengo nada contra Chechu, no la conozco mucho como para estar opinando. Así que la mejor de mi parte".