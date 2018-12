Mica Viciconte ninguneó a Julián Serrano y Sofi Morandi

Bailando y la competencia entre los participantes se encarniza, además, con las declaraciones que unos arrojan sobre otros. Faltan cuatro días para que finalice ely la competencia entre los participantes se encarniza, además, con las declaraciones que unos arrojan sobre otros.

Este lunes, en Los Especialistas del Show, Mica Viciconte abrió fuego contra Julián Serrano y Sofía Morandi, al analizar que "al teléfono no fue nunca Jimena Barón. No es en contra de ella. Lo veo de afuera. Si no fuera por la gente ni Mery ni yo estábamos, en cambio los youtubers llegaron por el jurado".

"¿Por qué les decís así, youtubers?", preguntó Yanina Latorre.

"¿No sabés los nombres de ellos, Mica?", acotó Fernanda Iglesias.

"Sí, lo sé, pero les dicen los youtubers, ¿o no?", replicó la rubia.

Majo Martino saltó a aclararle: "En realidad los llamamos Serrandin".

"Bueno es lo mismo, pero esos tampoco son los nombres. ¡Qué ganas de pelear!", terminó Viciconte.

Pero a los pocos minutos, Sofía y Julián le respondieron a Mica: "No me siento ninguneada con lo de youtuber. Yo sé lo que soy, sé lo que estudié. Me formé mucho y lo demostramos en la pista así que me quedo con eso", concluyó la joven. ¡Cómo estamos, eh!

