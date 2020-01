Mica Viciconte se metió en la nueva guerra judicial de Nicole Neumann y Poroto Cubero

La modelo presentó una denuncia penal contra el ex deportista por supuesto incumplimiento en el régimen vacacional con sus hijas.

Una vez más, Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero sacan sus problemas a la luz. Esta vez de nuevo con las tres hijas de ambos de por medio, Sienna, Indiana y Allegra. Ahora, el ex futbolista dice que la modelo no cumplió con el acuerdo que tenían y no le entregó sus hijas el 16 de enero para llevarlas de vacaciones.

Según explicó Nicole, que el ex deportista incumplió el acuerdo, se quedó dos días de más con las chicas sin permiso y que por eso ella presentó una denuncia penal. Entonces, la modelo le reclama sus dos días de compensación y le indicó que fuera por ellas el 18 y no el 16.

El futbolista se negó a eso, aunque el abogado le dijo que fuera por ellas el 18, él tenía pasajes para el 16 y por eso insistió con la fecha, además dice que esto lo firmaron ante escribana. La idea era llevarlas a Mar del Plata y luego, seguramente, unos días a Carlos Paz, donde está haciendo temporada su novia, Mica Viciconte.

Cubero contó que estuvo desesperado todo el jueves buscándolas, sin saber dónde estaban. Nicole también negó esto y aseguró -en un movil a “LAM”- que mañana, como lo pautaron ante la Justicia con sus abogados, se irán con el padre a Mar del Plata.

La hermana del ex futbolista, Soledad que vive en Mar del Plata, dijo que para su familia la prioridad son las 3 niñas, que las esperan en La Feliz. Afirmó que Poroto fue a buscarlas, no las encontró y que Nicole lo bloqueó de su celular. “El es una persona paciente, muchas veces por demás”, dijo la hermana del ex deportista sobre la situación.

"Él cumple todo al pie de la letra, firman un acuerdo y firman fechas exactas. Cuando no se cumplen es cuando uno tiene que accionar. Lo único que te puedo decir es que estaba en Córdoba, se tomó un vuelo el 16, el pasaje lo había sacado con tiempo y después tiene el pasaje para volver. Todo eso se complicó. No sé si va a Mardel o vuelve. Hoy estaba acostado durmiendo una siesta y nunca duerme. Lo vi mal", dijo Mica.