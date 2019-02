Mica Viciconte: "Lo de 'innecesario' no lo dije por el comentario de Posca"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25



Micaela Viciconte fue una de las invitadas del domingo en "Almorzando con Mirtha Legrand", El Trece, y recordó algunos momentos de cuando trabajaba de guardavidas. fue una de las invitadas del domingo eny recordó algunos momentos de cuando trabajaba de guardavidas.

"Estaba de vacaciones. En Perú y era una playa que no tenía Guardavidas. en Máncora era. Gritaban salvavidas, salvavidas y cuando miro, había cinco personas ahogándose. Yo no tenía torpedo ni nada, pero me metí y cuando llegué hastqa donde estaba una mujer me dice 'no, dejame acá'. 'No le dije yo, nadé 200 metros', así que la saqué", comentó la rubia.

"No sé si se quería matar, pero la tuve que sacar. Tardé 30 minutos en sacarla", agregó Mica. El relato disparó una pregunta de "'¿Tiene que actuar de oficio?", preguntar el actor. agregó. El relato disparó una pregunta de Jey Mammon , otro de los invitados al programa.preguntar el actor.

Mirtha también se interesó por el recuerdo de Viciconte y preguntó si alguna vez "alguien simuló pedir ayuda" para que lo salve Mica. "Siempre se hacen los vivos y me pasó en la escollera", respondió ella. viciconte.jpg



Fue allí donde Posca introdujo un elogio a la flamante vedette sobre esa experiencia. "¿Que mejor que ser salvado por una chica tan bonita. Doble mérito, ¿no?", expresó el actor. "Nooo, innecesario, innecesario", dijo al instante Micaela entre risas, recordando aquel episodio que vivió.

Favio expresó en charla exclusiva con este medio: "No pasó nada. Todo lo contrario, me cayó re bien (Micaela) y ese comentario no lo hizo al aire o por lo menos no lo escuché". (Ver nota) Lo cierto es que ante la repercusión que tuvo en los medios ese momento al aire,expresó en charla exclusiva con este medio:

posca.jpg



En la misma sintonía, PrimiciasYa.com se comunicó con Viciconte quien aclaró al respecto: "No me sentí incómoda con el comentario que hizo Posca. Lo de 'innecesario' lo decía por eso de que los chicos se habían tirado con intención digamos. No por el comentario de Posca".





"En ningún momento me cayó mal ni me sentí incómoda. Es simplemente eso. Porque seas guardavidas, linda o fea, que lo hagan apropósito no está buena esa intención, me refería a eso. Nada contra él (Favio), más que diez", cerró.