Mica Viciconte lloró al recordar cómo fue su austera infancia en Mar del Plata: "No nos íbamos de vacaciones"

Cierto es que en "Incorrectas" se hizo un análisis de las agresiones en redes sociales y la charla se derivó hacia otro lado.

Las "vayainas empoderadas", como las llama Moria Casán, se confesaron sentadas a la mesa y Mica Viciconte se emocionó hasta las lágrimas al hablar del esfuerzo que hicieron sus padres para criar a los tres hijos.





Si bien la rubia no pudo hablar mucho, alcanzó a decir: "Nosotros no teníamos ni vacaciones". Mientras Moria Casán indagaba al respecto, Viciconte amplió su relato y contó: "Cuando me compré mi departamento fue una oportunidad. Me puse a llorar. No sé si porque me había comprado un departamento o porque estaba destruido. Lo fue arreglando de a poco".

Durante el viernes santo, como otros programas de, fueron grabados previamente para darle descanso a los conductores y panelistas.