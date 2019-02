Mica Viciconte le contestó a Flor Peña: "Que agradezca que estuvo en Casados con hijos"

Micaela Viciconte disparó durísimo contra Flor Peña, con quien vivió de agarrada el año pasado, en el Bailando 2018. "Me decepcionó, me parecía una profesional y cuando la conocí la empecé a bajar del pedestal en el que la tenía", aseguró la rubia en diálogo con el ciclo radial. Días atrás, durante una entrevista con Por si las Moscas,disparó durísimo contra Flor Peña, con quien vivió de agarrada el año pasado, en el, aseguró la rubia en diálogo con el ciclo radial.

Luego, llegó el durísimo retruque de Flor Peña, quien trató a la rubia de "mediática": "No me lastima este tipo de declaraciones. Me lastimaría de un par actor que diga algo sobre mí artísticamente. Mica no es una actriz ni es una artista. Yo soy una actriz. No la siento una par, para nada. Creo que es una mediática que puede llegar a hacer algo con su historia, pero eso lo dirá el tiempo. Necesita más tiempo".

Ahora, por supuesto, con la pelota de su lado, Micaela le cantó el "quiero retruco" a la actriz, a quien volvió a destrozar: "Desmerece el trabajo de los que recién arrancan. Que agradezca que estuvo en Casados con hijos y que en el día de hoy sigue estando en la tele", arrancó la novia de Fabián Cubero en Intrusos.

Y siguió: "Ella cree que todos los artistas son importantes y todos los demás no. Entonces, yo tendría que ser más importante que ella porque salvo vidas. Tiene un problema con la trayectoria, tiene un pensamiento antiguo y tiene que mejorarlo".

"Me ningunea, dice que no sabe quién soy... Ella con un libreto es muy buena, sin un libreto no es buena. Para mi ella es mala, tiene un pensamiento antiguo... Y yo no entré al medio para ser actriz, a mí me tocó. Llegué de la nada. Soy guardavidas y profesora de educación física. No me pongo el título de artista o mediática. Hoy mi carrera está probando varios lugares, pero no tengo que tirar el currículum. Y si me pongo a pensarme con su pensamiento tengo que decir: 'Soy más importante que ella porque salvo vidas'. Es una ridiculez pensar así", concluyó Mica Viciconte, dispuesta a seguir dándole pelea a Florencia Peña.

