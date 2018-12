Mica Viciconte sobre Laurita Fernández y Flor Peña: "No fueron profesionales"

Mica Viciconte y su compañero quedaron eliminados del Bailando 2018, este lunes, luego de que la dupla conformada por Sofi Morandi y Julián Serrano los dejaran fuera de concurso gracias a la elección de la gente a través del teléfono. y su compañero quedaron eliminados del, este lunes, luego de que la dupla conformada porlos dejaran fuera de concurso gracias a la elección de la gente a través del teléfono.

Tras la derrota, Micaela dialogó con el ciclo radial Por si las Moscas, donde disparó duras declaraciones contra Laurita Fernández y Florencia Peña, jurados del certamen. Además, habló sobre si volvería al certamen el año que viene.

"A mí me encanta estar ahí, te demanda mucho tiempo, me gustaría estar pero me gustaría saber quién está de jurado, trabajaría, pero de otra manera, si todo el jurado va a ser igual, yo no quiero estar de vuelta", arrancó a decir.

Luego, fustigó a las jurados: "Laurita no es una mujer que está capacitada para estar ahí, no fue profesional, como hoy tienen ese poder creen que son más, nadie sonríe 24 horas al día, nadie. No estoy enojada, estoy desilusionada, nunca le importó la gente, le importó más su bronca hacia a mí. No considero que sea una buena mina", disparó.

Más tarde, habló de la visita de su novio, Fabián Cubero: "Estaba muy enojado por todo lo que sucedió en la gala y por los puntajes durante el año. Estaba indignado y ayer lo vi enojado, nunca se mete pero dijo en una nota que todo esto era poco profesional", concluyó Micaela.

Embed