Mica Viciconte sobre la actitud de Mauro Zárate: "No se tiene que olvidar de..."

Mica Viciconte y Natalie Weber comparten el panel de "Incorrectas". Una es la novia de Fabián Cubero, mediocampista de Vélez, y la otra es la esposa del delantero de Boca. Lejos del fútbol y bajo las luces de la televisión,r comparten el panel de. Una es la novia de, mediocampista de, y la otra es la esposa del delantero de Boca.

"Combate" decidió hablar sobre el tema en el ciclo que conduce Ulises Jaitt, "El Show del Espectáculo". Hasta el momento no hubo pronunciación alguna sobre lo que pasó en el mundillo del fútbol aunque hace pocas horas la exdecidió hablar sobre el tema en el ciclo que conduce Ulises Jaitt, "El Show del Espectáculo".





"Hablamos por arriba de lo de Mauro Zárate. Los hinchas de Vélez no estuvieron bien al chiflar durante el himno. Fabián me decía que es el folclore del fútbol. También vi que Mauro dijo que no iría a otro club en Argentina que no sea Vélez y es esclavo de sus palabras", sostuvo Mica.





Y agregó: "Para el fanático es difícil de entender que uno tiene otros proyectos. Tal vez se equivocó en decir que siempre se iba a quedar en Vélez. Uno no se tiene que olvidar de donde viene. Es como si yo digo yo aparecí en ShowMatch. No me olvido de Combate. Hay que ser consciente y no olvidarse de donde uno viene .Si él no valora eso es su tema. Si no valora de dónde viene, allá él".

La semana pasada,dijo una frase dura tras el final del partido entredonde el club xeneize pasó a la seminal de la Superliga en instancias de penales: