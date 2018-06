Mica Viciconte, híper picante con Nicole Neumann: "Si uno quiere cuidar a sus hijos..."

Nicole Neumann y Micaela Viciconte suma un nuevo capítulo. Este martes, en Pamela a la tarde, la actual pareja de La guerra entresuma un nuevo capítulo. Este martes, en, la actual pareja de Fabián Cubero disparó con munición pesada sobre la reputación de la modelo, como madre.

Como buena guerrera, la ex Combate, no dejó pasar las fotos que aparecieron de Nicky a los besos con Matías Tasin, ex de Jimena Barón y aprovechó para descargar toda su furia contra ella, luego de varios cruces anteriores que comenzaron cuando el romance del futbolista y Mica salió a la luz.

"Dijo que no cuidaba la relación, que salí muy pronto", arrancó Viciconte, en relación a su noviazgo con Poroto. Y continuó: "A mí no me salieron fotos a los dos días de salir con Fabián; yo estuve cuatro meses en mi departamento encerrada. Y si uno quiere ir a un boliche o lo que fuere y quiere cuidar su relación o sus hijos, no hacés eso, básicamente. Yo cuidé la relación", sentenció con dureza la panelista de Incorrectas.

Pero hubo más: "El tiempo empieza a mostrar todo, entonces no me enrosco. Las imágenes, los que hablan. Hoy sale todo y entonces estoy tranquila. Espero el tiempo y después todos van pisando", agregó.

Finalmente, Mica, criticó el atuendo de Nicole en la gala de los Fierro: "Sinceramente, no me gustó. No es mi estilo. Me parece que menos es más. No me gustó ni el vestido ni el pelo. A mí no me gusta mostrar tanto y me parece mucho. Los zapatos están bien. Me parece que es hermosa y no necesita mostrar tanto, con un poquito menos, más sutil, creo que le hubiese quedado mejor", concluyó la Viciconte. Esperemos el contraataque de Nicole.

