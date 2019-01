Mica Viciconte habló de los rumores de reconciliación entre Nicole y Cubero

Nicole Neumann habría recompuesto su relación con Fabián Cubero, actual novio de Mica Viciconte. En las últimas horas, irrumpió fuerte en los medios digitales la versión de quehabría recompuesto su relación conactual novio de

En este marco, hoy, en Incorrectas, la rubia tomó el toro por las astas y se refirió al tema, desmintiendo el trascendido, pero dejando picantísimos conceptos.

"Esto lo hablé con Fabi y obviamente se lo consulté. Él me dijo 'mirá, no tengo relación con ella. No hablo, a lo sumo hablo para preguntarle a qué hora paso a buscar a las nenas, pero no entro a la casa y las espero afuera'", arrancó a contar Micaela.

"No tiene ningún tipo de relación, incluso todo este tiempo que lo vi estuvo conmigo y ella estuvo de viaje, así que nunca hubo encuentro. Por eso él se molestó y mandó la carta documento", agregó.

"Cuando vi la noticia le reenvié por WhatsApp la captura del portal con tres puntitos suspensivos. Flasheé que en algún momento se habían visto por algo de las nenas y se mezcló todo, pero no pasó eso", reconoció.

Más tarde, ante la consulta sobre si pondría las manos en el fuego por Cubero, respondió: "No me las manos en el fuego por nadie. Las cosas se hablan y nada más. Yo confío en él. El día que me demuestra lo contrario, cada uno a su casa".

