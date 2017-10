Mica Viciconte habló de los likes a Pitu Blázquez, su ex: "No fui yo, tuve unos problemas con el celular"

Mica Viciconte le confirmó a este medio que se había terminado la historia de amor con Pitu Blázquez, su excompañero en "Combate". El romance no llegó a los dos años. Y tuvo su punto final a principios de mayo, cuandole confirmó a este medio que se había terminado la historia de amor con, su excompañero en





"Corté la relación en buenos términos. Vivimos juntos en el departamento en Buenos Aires. Él está en Bahía Blanca trabajando y cuando vuelva tiene que venir a buscar las cosas. Igual hay pocas cosas porque la mayoría son mías. No estábamos bien, peleábamos mucho, tomamos un tiempo para pensar, esto no quiere decir que terminamos, no era muy sano seguir peleando, nada más... es básicamente eso. Ahora estoy soltera y enfocada en el laburo", dijo hace más de 4 meses la modelo.





Pero en los últimos días, este portal dio cuenta de los "likes" que Micaela le sigue poniendo al acróbata. Pudimos hablar con ella sobre el tema y aclaró al situación.

mica viciconte



"Hace unos días tuve un problema con el celular. Alguien tenía mi contraseña y ponía 'me gusta' a las fotos de mi ex. No nos seguimos en Instagram o Twitter, corté hace bastante y no tengo relación. Lo hablé con el porque era un garrón, prestaba a la confusión y no era mi idea", reveló. , reveló.





Y completó: "Estoy trabajando y viviendo sola, mi relación esta terminada hace bastante. No era yo la de los 'me gusta'. Cambié todas las contraseñas después de tener unos problemas. No quiero que se confundan las cosas. Estoy soltera, no estoy con él y arranqué un nuevo ciclo en mi vida".