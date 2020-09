Mica Viciconte explicó por qué Julieta Prandi la pasó muy mal mientras hacían temporada en Carlos Paz

Tras la temporada de verano en Carlos Paz, Flor Torrente confesó que no se llevó bien con Julieta Prandi. La modelo nunca congenió tampoco con el resto del elenco del que también participó Micaela Viciconte.

La novia de Poroto Cubero, que además participa del “Cantando 2020”, se refirió a cómo fue la relación entre ella y la modelo: "Yo trabajé con Juli en ´Incorrectas´(América) y la pasamos bien. Yo me llevé súper bien. Incluso había buena onda. Después en la temporada convivís mucho tiempo con una persona y, a veces, no es lo que creías o pegás más onda con otra. Yo jamás pensé que me iba a llevar tan bien con Flor. Pero Juli vino una vez a mi casa. Yo la invité".

Micaela intentó analizar los motivos de por qué cree que Julieta la pasó tan mal, ella venía de una separación muy complicada con su ex marido Claudio Contardi, con quien estuvo casada 10 años: "Yo creo que ella estaba pasando por un momento muy privado. Sentimentalmente la estaba pasando mal y quizás no pudo adaptarse. Ella creyó que nosotros estábamos en contra de ella y nada que ver".

Sobre el final de la temporada, Julieta incluso se fue sin saludar a nadie muy disgustada, Micaela indicó: "Ella el último día planteó que nosotros le hacíamos la vida imposible. Hizo ese planteo, pero todos somos adultos. A vos te pinta ir a tomar un café con tal persona y no invitás a todos. Se armaban esos grupos. Yo un solo día los invité a casa, que hice pastas, y ella vino. Pero ella se cree su propia película. Nadie tenía un problema con ella, porque no había nada".

