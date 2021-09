Mica Viciconte habló de "las inseguridades" de Nicole Neumann

Luego de compartir la comunión de la hija de Fabián Cubero donde además estuvo Nicole Neumann, Mica Viciconte hizo un imponente posteo donde la trata de insegura a la ex del deportista.

Nicole Neumann y Fabián Cubero pusieron pausa por un momento a los conflictos en la Justicia y vivieron un lindo momento como familia.

El fin de semana fue la comunión de una de sus hijas, Allegra, y la modelo y el ex futbolista estuvieron presentes en la ceremonia religiosa. También son padres de Sienna e Indiana.

Ambos compartieron la comunión de su hija Allegra junto a sus respectivas parejas. Cubero estuvo el sábado en la iglesia junto a Mica Viciconte mientras que Nicole hizo lo propia con el piloto de automovilismo Manu Urcera.

"Felicitaciones @cubero.allegra En este día tan especial de tu #comunión", expresó el ex futbolista en un posteo de Instagram junto a su pareja y sus tres hijas. Luego de ese encuentro y del momento compartido, Nicole Neumann aclaró: “Estoy muy contenta por poder mostrar a mis hijas” contó Neumann en diálogo con el programa Implacables (El Nueve). “Muy contenta y muy feliz por el acuerdo. Pudimos irnos a la nieve, sacarnos fotos, disfrutar tranquilas”, recordó respecto de sus vacaciones en Bariloche de este año junto a sus hijas Allegra, Indiana y Sofía y su actual pareja, Juan Manuel Urcera.

En cuanto a su exmarido, Neumann contó los progresos que ambos tuvieron tras una separación escandalosa y varios idas y vueltas legales por la custodia de sus hijas: “No sé si tengo más relación con Fabián, pero por lo menos se van logrando cosas que no podían lograrse hace un montón”.

Si embargo, lejos de seguir con los paños fríos, Mica Viciconte salió con un posteo que dejó a todos helados.

"Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja @fabiancuberooficial a pesar de las críticas por cierto “rol” que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas", sostuvo.

Y agregó: "Decido dar amor a las personas que me acompañan y me dan amor de la misma forma porque la reciprocidad es una de las cosas que más valoro. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también. El GRACIAS más grande se lo lleva él. El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas . Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel. Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Sean felices".