Mica Viciconte habló tras el fuerte mensaje de WhatsApp que difundió Nicole Neumann

Mica Viciconte habló después de que Nicole Neumann los tratara a ella y a su novio Fabián Cubero de "nefastos" por, supuestamente, filtrar la información a los medios de que su empleada doméstica tenía coronavirus.

Neumann publicó el lunes en instagram un chat de WhatsApp con la empleada donde le apunta directamente a Mica y Cubero.

Viciconte aseguró en "El Show del problema", El Nueve, que no puede explayarse al respecto porque tiene un bozal legal que se lo impide.

LEER MÁS: Nicole Neumann hizo un contundente descargo y mostró los chats con su empleada

“No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto porque no quiero que me ensucien en algo que no tengo nada que ver, yo no lo deseo el mal a nadie”, indicó la pareja del ex futbolista.

Y admitió: “Fabián está en casa, está bien. Es un padre, que por supuesto se preocupa por la salud de sus hijas, de su familia, de todos".

"Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra”, agregó Viciconte.

LEER MÁS: Se supo el resultado del hisopado de Nicole Neumann: ¿Tiene coronavirus?

“Mi abogado lleva todo, yo no entiendo nada de estos temas. Eso lo están manejando él y el abogado de Fabi”, remarcó.

Y amplió al respecto: “No me voy a hacer cargo de algo que no tengo nada que ver, que no me interesa en absoluto, no le deseo el mal a nadie, ojalá se recuperen pronto y nada más”.

“Yo tengo la conciencia tranquila, le deseo lo mejor, de verdad, que se recupere. Convivo con Fabi, lo quiero a él y a sus hijas, no me quiero meter por eso. Me alejo de todo esto”, cerró Mica.