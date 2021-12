Mica Viciconte habló de su embarazo: "Mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano"

Mica Viciconte habló sobre su embarazo y contó intimidades sobre cómo vivió los primeros meses de Luca Cubero en su pancita.

Hace apenas algunas semanas, la participante de MasterChef Celebrity confirmó que estaba embarazada de tres meses y esperando un hijo junto a Fabián Cubero, con quien sale desde 2017.

"Me fui a la radio a trabajar y en la tanda fui al baño, me hice el evatest y me dio positivo", dijo Mica Viciconte en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez.

Luego dijo que ya tiene pancita y que se le pasaron los malestares del principio del embarazo. "Ya salió la panza, no tengo ni cansancio ni dolor. Entreno con una profesora que me guía y está al lado mío", señaló.

Por último, habló de la familia que sueña conformar, junto a su pareja y las hijas de él. "Yo quería formar mi familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano. Va a ser un lio porque somos un montón", dijo Mica Viciconte en Agarrate Catalina.