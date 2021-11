Mica Viciconte y Germán Martitegui: tensión al aire en Masterchef Celebrity

Germán Martitegui volvió a mostrar sus pocas pulgas ya en la tercera emisión de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, cuando le paró el carro a Mica Viciconte por un comentario de la ex Combate.

Si hay uno de los tres jurados del reality culinario de Telefe que es considerado el más estricto, ese es Martitegui precisamente. Así como también es conocida la terquedad de la marplatense, quien no ha tenido el menor inconveniente en pelearse a los gritos cuando asomaba a la popularidad en la pista de baile de ShowMatch.

Así las cosas, en la noche del miércoles donde los participantes debían preparar platos de distintas nacionalidades según les tocase en suerte según girasen una gran ruleta con distintos países, a Mica Viciconte le tocó Egipto. El plato en cuestión fue un pollo con garbanzos, una ensalada, pasta de ajo y pan pita. Y el problema radicó precisamente en el pan.

Damián Betular fue el tercer jurado en degustar la preparación, pero fue quien objetó que la cantidad de pan presentada era 'miserable', por lo que Mica Viciconte, en su afán de defender su plato aseguró que hizo “como diez bolitas”, pero que quería “presentar algo gourmet”.

Y fue la palabra gourmet lo que desató la ira de Germán Martitegui, que escuchaba atentamente desde atrás y no dudó en disparar: “Perdón, gourmet no es poco. Si quisiera decir algo esa palabra es que sea rico”.

En un intento de defenderse, Mica Viciconte preguntó si podía decir algo y el jurado de Masterchef Celebrity, ya sin paciencia, le respondió seco: “No. No podés. Ya está. Acuérdense de eso. No llamen gourmet a algo chiquito, puede ser una porquería chiquita o una cosa gourmet gigante”.

En ese momento el aire se cortaba con un cuchillo, pero la marplatense no arrugó y la siguió: “Es algo mío, es una opinión mía, que cuando yo he ido a varios restaurantes a veces las porciones son más chiquititas, pero si vas a un bodegón, ponele, no te sirven solo un raviol con un quesito”.

El cruce se puso áspero porque tanto el jurado como la participante mantenían sus argumentos, hasta que Donato de Santis intentó llevar calma explicando el significado de la palabra gourmet: “Gourmet viene de gourmand, que es una persona a la cual le gusta disfrutar de lo que está comiendo. No es sinónimo de poco”, aseguró calmo para poder continuar con la devolución.

A24/show