Mica Viciconte fue convocada para visitar el programa de Nicole Neumann, pero... ¡la bajaron!

Mica Viciconte dialogó este miércoles con Los Ángeles de la Mañana y en medio de la charla reveló que fue bajada del programa de Nicole Neumann, Tardes Nuestras.

El episodio tuvo lugar ni bien arrancaron los rumores de romance entre la rubia y Fabián Cubero, ex pareja de la modelo y conductora.

La ex "Combate" recordó que no visitó el programa de la modelo porque le cancelaron su participación a último momento: "Después de cancelarme, nunca más me llamaron", sostuvo

"Estaba invitada al programa de Nicole. Me bajaron treinta minutos antes de que empiece. Fue el año pasado, cuando empezaron los rumores", explicó Viciconte en el ciclo animado por Ángel de Brito, quien continuó indagando al respecto.

"Como era su cumpleaños iban a cambiar la rutina. Algo así. No pasa nada, está todo bien, pero fue media hora antes. No sabés lo que me insistieron para ir. Pero después de cancelarme, nunca más me llamaron", contó luego.

Más tarde, Mica aseguró que no volvería a aceptar una invitación de Nicole: "No me interesa ir por todos estos rumores. Cuando dije que sí fue porque me insistieron. Ahora ya está, no quiero".

Finalmente, la escultural rubia se refirió a su relación con Cubero: "Me llevo bien con él, me parece copado, muy bueno. No tiene mucho carácter, no sé si es débil sino que es bueno", y concluyó: "Es muy mujeriego".

Mirá el video!

Embed