Mica Viciconte y Fabián Cubero contaron cómo los afectan los escándalos con Nicole Neumann

La actriz y el ex futbolista revelaron como afecta todo lo mediático a su pareja y en qué los cambió. Enterate.

Mica Viciconte y Fabián Cubero están instalados en Villa Carlos Paz desde mediados de diciembre donde la rubia está haciendo teatro. Fabián dejó el fútbol y está de “vacaciones” en las sierras según contó en a la revista Caras.

La pareja lleva tres años junta y están muy consolidados, revelaron que quieren casarse pero antes de eso piensan tener un hijo.

El ex futbolista ya tiene 3 pequeñas Indiana, Allegra y Sienna, de su relación con Nicole Neumann. Pero ese vínculo con la modelo no es para nada cordial: denuncias de por medio, nos se responden los mensajes y se tienen bloqueados en Whatsapp.

Toda esa tensión sin querer repercute en la pareja actual de Cubero, y según confesó Mica les genera “algunas pequeñas discusiones” pero afirmó que tanto ruido mediático los “fortaleció como pareja”.

“Soy una persona que contesta en los medios, sé que eso me hace mediática también y lo asumo consciente de que si yo me quedara callada algunos temas se terminarían. Lo llevo bien aunque eso generó discusiones en la pareja. Es difícil el lugar en el que está Fabián, pero también es muy difícil para mí porque estoy haciéndome cargo de algo que no esperaba en la vida en este momento”, contó la notera de "Incorrectas", América.

“Este tipo de situaciones (las peleas con Nicole) o te hunden o te sacan adelante y a nosotros nos fortaleció como pareja. Justamente en este tema es donde se generan las diferencias de pensamiento. Como somos dos personas que pensamos distinto en muchas cosas, a veces uno resuelve cosas que según su criterio están bien, pero la otra persona cree que debería haberlo resuelto de manera diferente. Eso genera algunas pequeñas discusiones que nombraba anteriormente”, agregó la ex Combate.

“Me molesta más que dolerme. Uno trata de evitarlo porque nadie quiere vivir en el conflicto”, dijo Fabián sobre la exposición de su intimidad.

“A todos nos dolió en algún momento. Lo que pasa es que uno está en el medio y lo termina naturalizando, pero el dolor está. A veces la gente cree que uno por estar en la tele no tiene sentimientos, sufro, lloro, o me río. Con el tiempo uno va estando más curtido y lo va tomando mejor, pero a todos nos dolió”, sumó Micaela.

