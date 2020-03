Mica Viciconte explicó por qué no quiso ir al "Bailando 2020" con Fabián Poroto Cubero

La vayaina habló desde la cuarentena tras su viaje a México y confió por qué no quiere participar del ciclo de Marcelo Tinelli junto al ex deportista.

El equipo de trabajo de Marcelo Tinelli convocó a Mica Viciconte y Fabián Cubero para que formen pareja en la edición de "Bailando 2020" que comenzará, en principio, a fines de abril.

Y aunque la rubia se tiene mucha fe desistió de la propuesta y hay una razón muy importante que dio a conocer.

“Si llegaba a ir con Fabián al Bailando salíamos primeros”, dijo en charla con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“Cuando a mí se me preguntó con Fabi si queríamos estar juntos en el Bailando, pensamos en nuestra relación y dijimos ¿es necesario? No quiero arriesgar mi relación, no sirve que nos expongamos en nuestra relación”, afirmó la rubia.

También la panelista de Incorrectas dio como motivo del “no” de Poroto a su retiro del fútbol y los proyectos que sigue teniendo él con Vélez, su club: “Él como va a estar ligado con el club (Vélez) no va de la mano que vaya al Bailando”, se sinceró.

