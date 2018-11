Mica Viciconte estrenó nuevo apodo para Nicole Neumann

Micaela Viciconte y Nicole Neumann no se toma tregua y, aunque a veces al público le parezcan divertidos los roces entre ellas, las chicas se viven diciendo de todo menos "linda" y la hostilidad entre ambas continúa "in crescendo". La guerra entreno se toma tregua y, aunque a veces al público le parezcan divertidos los roces entre ellas, las chicas se viven diciendo de todo menos "linda" y la hostilidad entre ambas continúa "in crescendo".

Ahora, Nicole se encuentra viviendo otro complicado momento en su vida personal y, luego de su separación de Matías Tasín, la modelo parece estar afectada por una profunda tristeza que la convierte en blanco fácil para sus "enemigos".

Este martes, al respecto de la ruptura de Nicky con el empresario, Confrontados dialogó con Micaela Viciconte, quien se refirió a la mala racha de la Neumann con el sexo opuesto:

"Sabía obviamente porque tenía conocidos que te cuentan. Nos enteramos pero seguimos nuestras vidas, tenemos otras cosas más importantes que estar pensando en si se separa o no", arrancó a decir Mica.

"Le deseo lo mejor. Para nosotros también es un garrón porque si uno está bien, en pareja, enamorado te pone de buen humor. Así que es un garrón", agregó Viciconte.

Luego, apuntó contra Tasín: "A este chico lo conocen mucho en la noche, tengo amigas que lo conocen y se corren rumores. Quizás el chico está en un momento de querer disfrutar, sin compromisos".

Finalmente, Micaela le confesó a la cronista estar enterada del apodo que le había puesto Nicole (Bichaconte) y terminó por revelar el de ella: "Sí, me enteré. Bueno, ella entonces es 'Nomen', 'no hombres'. Si me quiere bardear, que me bardee. Nunca me metí con ella, no la bardeé nunca. Y si me dice 'Bichaconte' no me molesta, me parece hasta divertido".

Mirá el video!

