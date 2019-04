Mica Viciconte: "Es cierto que no soy madre, pero hay cosas que se excusan detrás de un rol"

Micaela Viciconte estuvo el miércoles en "Intrusos", América TV, y los panelistas le consultaron cómo le caía Nicole Neumann antes de conocerla, cuando sólo la miraba en la tele y en las revistas. estuvo el miércoles eny los panelistas le consultaron cómo le caíaantes de conocerla, cuando sólo la miraba en la tele y en las revistas.





"Me acuerdo de una pelea en lo de Tinelli entre ella y Pampita y me puse del lado de Pampita. Es la verdad", afirmó la novia de Fabián Cubero, entre otros conceptos sobre la ex mujer de su pareja. , afirmó la novia de, entre otros conceptos sobre la ex mujer de su pareja.





Embed



Nicole le respondió a Viciconte con un sútil mensaje de una frase de Miguel Alejandro. Lo cierto es que desde Instagram Stories,le respondió acon un sútil mensaje de una frase de





"Consejo del día: si usted no tiene nada que hablar practique el silencio, pero no hable mal de los demás", escribió Neumann.

nicole.jpg







Y también lanzó un posteo en Instagram con otra frase para pensar: "Antes de hablar deja que tus palabras atraviesen estas 3 puertas ¿ Es cierto ? ¿ Es necesario? ¿ es bueno?".





Luego de esto, Viciconte se manifestó desde Twitter y se mostró molesta cuando por el hecho de "no ser madre" le quitan valor a su opinión.





"En varias notas que me han hecho me dicen "Cuando seas madre lo vas a entender" "O como no sos madre no podes opinar". Es cierto, no lo soy... Pero soy hija, soy amiga, soy mujer y también tengo madre. Hay cosas que se EXCUSAN detrás de un rol. No soy madre ni intento ocupar ese lugar", lanzó la panelista de "Incorrectas".





Y añadió: "Pero tampoco creo que mi manera de pensar no pueda tener un lugar... El vos porque no sos madre sirve para anular y desestimar, ya que automáticamente te pone en una situación de inferioridad...y seas madre o no primero antes que todo es el RESPETO. Sean felices y dejen vivir en paz".





"Si mi caso fuera el de adoptar o no poder tener un hijo propio, no podría dar una opinión tampoco? En este caso también uno tendría que tener RESPETO, como en todo. Buen finde!", cerró la rubia.









Embed En varias notas q me han hecho me dicen " cuando seas madre lo vas a entender" " o como no sos madre no podes opinar". Es cierto, no lo soy... Pero soy hija, soy amiga, soy mujer y tb tengo madre.

Hay cosas q se EXCUSAN detrás de un rol. No soy madre ni intento ocupar ese lugar. — Mica Viciconte (@MicaViciconte) 26 de abril de 2019





Embed Pero tampoco creo que mi manera de pensar no pueda tener un lugar...

El vos porq NO sos madre sirve para anular y desestimar, ya que automáticamente te pone en una situación de inferioridad...y seas madre o no primero antes que todo es el RESPETO. Sean felices y dejen vivir en ✌ — Mica Viciconte (@MicaViciconte) 26 de abril de 2019



Embed Si mi caso fuera el de adoptar o no poder tener un hijo propio, no podría dar una opinión tampoco? En este caso también uno tendría que tener RESPETO, como en todo.Buen finde! — Mica Viciconte (@MicaViciconte) 26 de abril de 2019