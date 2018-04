Mica Viciconte disparó contra Nicole Neumann

Nicole Neumann y Fabián Cubero está atravesando por una fuerte tempestad y se supo que la modelo puso una restricción judicial para que el futbolista no se acercara sin permiso a su domicilio. La separación deestá atravesando por una fuerte tempestad y se supo que la modelo puso una restricción judicial para que el futbolista no se acercara sin permiso a su domicilio.

Pero ahora, el conflicto suma una nueva integrante y Mica Viciconte, pareja de Cubero, se enfureció con Nicole y salió en las redes sociales a matarla por una declaración en la que, sin nombrarla, se refirió a ella.

"Hubo ciertas cosas por las que me tuve que sentar a hablar con las chicas, porque me parecía que no correspondía, y que se cuiden ellas. Por esto de dormir con gente que no conocen, con la que no hay una confianza necesaria ni suficiente al día de hoy. Me parece que dormir, bañarse, ciertas para los chicos... son con mamá, papá, una tía o una abuela. Después, que vayan al cine, a tomar un helado, a andar a caballo, lo que quieran. Me parece maravilloso que se diviertan y la pasen bien", comenzó diciendo Nicole Neumann, sin nombrar a Viciconte.

Pero la respuesta de Mica no se hizo esperar: "Soy super respetuosa y dormí en otra habitación. QUE GANAS DE ENSUCIARME CUANDO NO ME METO EN SUS PROBLEMAS", disparó Mica en Twitter.

¿Cómo continuará este escándalo? Ya veremos.

