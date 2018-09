Mica Viciconte disparó contra Laurita Fernández

Mica Viciconte y Laurita Fernández se la tienen jurada y este martes por la noche, en el Twitter. se la tienen jurada y este martes por la noche, en el Bailando , ambas protagonizaran una escandalosa pelea que ya fue adelantada, por ellas mismas, a través de

Pero luego del cruce en las redes, Viciconte dialogó con Los Especialistas del Show sobre el entuerto contra la jurado del certamen y, ante la cámara del envío, aprovechó para disparar duro contra su "enemiga".

Pero como contamos antes, todo comenzó en las redes:

"Hoy a la noche en #Showmatch, si lo ven, van a ver algo bastante molesto y desagradable. Lejos de molestarme, me dio pena. Mucha pena. Ojalá nunca coincidir con esas formas de ser y pensar, porque algo en mí no estaría bien", anunció Laurita, abriendo el paraguas.

Luego, llegó la contestación de Mica: "¿Me parece a mí o ya te estás atajando antes del programa? Jajaja confundir lo que uno piensa con agresión. Qué vergüenza. Buscan la victimización antes de dar la cara. Agresión es lo que sufrí yo cuando te importó tu trabajo y no ser humana".

Y continuó: " ¿Y de tus raíces te olvidaste?... Fuiste siempre un pan de Dios, ¿no? Tus archivos te condenan. Pasó lo mismo con el colador... #Escondedora".

Así las cosas, por la tarde, Viciconte dialogó con Los Especialistas y destrozó a su rival:

"No la veo y no me gusta como jurado, es muy larguera y no es justa a la hora de votar. Me parece que pierde credibilidad a la hora de bailar, digo 'para qué me voy a matar si ella va a poner lo que quiere'. Con todas las personas con las que tiene mala relación nunca fue muy buena en la votación. A mí me dijo que estaba todo perfecto y me puso un 6, y a Anamá la criticó y le puso también un 6. Yo pondría en el jurado a Moria y Pampita. Como jurado es un -1 porque hay que ser justa y muy profesional", dijo. Más tarde, Laurita tuvo su descargo. ¡Mirá lo que dijo!

