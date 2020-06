Mica Viciconte dio detalles de su convivencia con Fabián Cubero en cuarentena: "No tenemos..."

Mica Viciconte de cómo lleva los tiempos de cuarentena en su convivencia con Fabián "Poroto" Cubero.

La rubia reconoció que son como dos nenes “inmaduros”, que es ella la que revolea las puertas en una pelea y que “no es un momento para separarse”.

“Es un momento que nadie lo esperaba ni sabía cómo lo iba a sobrellevar, nosotros pensamos que teníamos que tener más paciencia. Ahora que arranqué a trabajar, tomo un poco de aire pero no tenemos grandes peleas. Hacemos casi todo juntos", dijo Viciconte en diálogo con el ciclo radial que conduce Marcelo Polino por Mitre.

Y remarcó: “Fabián no sale, me dice que está bien y tiene sus momentos pero no es que lo hace externo. Los portazos los he tirado yo, él sufre más por la puerta. Ojalá que dure, estamos bien. No es un momento para separarse, es un momento para tolerar y bancar".

"Cuando volví de la temporada en el verano me encuentro con que no iba a haber programas, gira, nada. Me empecé a preocupar. Soy una mujer que ahorra y estoy tocando los ahorros porque no queda otra", aseguró sobre su presente económico en la pandemia.

Pero aclaró: "No me puedo quejar de nada, hay gente que está en una situación crítica. Mi hermana es profesora de gimnasia, tiene dos gimnasios en Mar del Plata y está recontra endeudada. Está vendiendo pastas".

