Mica Viciconte dice tener las "pruebas" que demostrarían que Nicole Neumann "está desequilibrada"

Flavio Mendoza de invitado en Incorrectas, gran parte de la charla giró en torno a la eterna mala relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann. Este lunes, conde invitado en Incorrectas, gran parte de la charla giró en torno a la eterna mala relación entre

Durante la charla, Mica dejó entrever que Nicole le mandaba mensajes muy fuertes a Cubero: "Hay una catarata de mensajes que demuestran que ella está desequilibrada, no está bien.", comenzó diciendo la ex Combate.

Y siguió: "Yo no creo que ella sea una mala mina. Pero creo que está en un momento inestable, no sabe cómo manejarlo, entonces se la agarra conmigo", continuó Mica. Y agregó: "Cubero no le manda ni un mensaje. Ella le escribe y él no le contesta".

En ese momento, Flavio Mendoza, amigo íntimo de Nicole, defendió a la modelo: "Te acepto que Nicole pueda llegar a tener un poco de celos por las hijas. Te lo aseguro que no por él."

"Pero debería estar tranquila de que yo no soy la madre. No voy a ser nunca la madre. Soy nada más la novia del padre", remató Micaela.

¡Mirá cómo continuó el cruce!

