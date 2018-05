Mica Viciconte a días de su primer viaje con Fabián Cubero: "Hace cuatro años que no me tomo vacaciones"

Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero avanza a paso firme y con mayor exposición en los medios. De novios hace ocho meses, la modelo se prepara para debutar en "Incorrectas", el nuevo programa que Moria Casán conducirá desde el próximo lunes por la pantalla de América TV. La relación amorosa deavanza a paso firme y con mayor exposición en los medios. De novios hace ocho meses, la modelo se prepara para debutar en, el nuevo programa queconducirá desde el próximo lunes por la pantalla de





"Me encanta poder trabajar con Moria, la tengo como una referente y eso me sedujo a la hora de aceptar la propuesta. Después me gustó la parte de ser incorrectas y que cada una tenga su personalidad y nos podamos adaptar a las opiniones de los demás, me parece copado. Es un gran desafío incorporarme a este programa, es un gran cambio después de haber estado en Combate", señaló Viciconte en diálogo con PrimiciasYa.com. señalóen diálogo con





Con respecto a su relación con el futbolista, indicó: "Con Fabián nos llevamos muy bien, no convivimos aunque nos quedamos bastante en nuestras respectivas casas, más él en la mía que yo en la de él. Tratamos de no escuchar mucho lo que se habla en los medios de la ex o de temas puntuales, tratamos de disfrutar nuestros momentos". Y reveló: "Tenemos un viaje previsto dentro de poco, así que todo marcha muy bien".

Embed







Al ser consultada sobre si confía plenamente en él, manifestó: "No soy una persona que lo vuelva loco, confío en él y sé que tiene un pasado como yo tengo el mío, y lo respeto. Confío plenamente en él sino no estaría con él. Si el día de mañana se muestra lo contrario no se confiará más".

El primer encuentro apasionado entre Mica Viciconte y Fabián Cubero







Nicole Neumann, quien se tomó unos días de relax sin avisar en "Cortá por Lozano" y despertó la bronca de productores y compañeros. "Está en el programa si permiten tener a una persona responsable o irresponsable. No me parece profesional que haga así. Yo soy muy responsable a la hora de trabajar, y si me tomaría vacaciones las pediría con tiempo como ya pedí acá en el programa de Moria. Arrancamos el lunes y me voy al toque pero ya tenía los pasajes de antes y no los iba a perder. Hace cuatro años que no me tomo vacaciones y si después arranca El Bailando se me va a complicar. Estoy agradecida a la producción del programa que me lo permitió en este caso". Por otro lado, opinó sobrequien se tomó unos días de relax sin avisar eny despertó la bronca de productores y compañeros.