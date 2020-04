Mica Viciconte ante los temores de Nicole Neumann: "Gente que pasa a transmitir pánico, no está bueno"

Nicole Neumann expresó sus miedos porque sus tres hija Indiana, Allegra y Sienna se fueron a vivir con su padre, Fabián "Poroto" Cubero, y su novia Mica Viciconte. Esto es por el coronavirus que afecta a casi todos los países del mundo, incluido Argentina.

“Obviamente me daba miedo porque allá es un departamento. La gente sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro y tocan los botones. Todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, barbijos y les pedí que, por favor, hasta que no estén adentro de la casa del papá, que no se los sacaran, que no toquen nada, picaportes, timbre, nada”, aseguró la rubia preocupada por cómo están sus hijas.

LEER MÁS: La tremenda confesión hot de Nicole Neumann en plena cuarentena

Lo cierto es que tras estas palabras de Neumann, Mica Viciconte habló con "Los Ángeles de la mañana", El Trece, y explicó cómo lleva la convivencia con las niñas.

“Hay un problema y no hablo de ella en particular, pero gente que pasa a transmitir pánico, que no está bueno. Primero quiero decir algo: tanto Fabi como yo somos adultos, tenemos la capacidad de si no entendemos algo consultar, averiguar, preguntar, sabemos cocinar”, indicó la modelo.

LEER MÁS: Coronavirus: Nicole Neumann fue a comprar con barbijo, guantes y gorra

Y agregó con ironía: “Después si hay un tema particular, de última se pueden mandar viandas, no hay ningún problema y me ahorro cocinar”.

Y por último aclaró sobre las medidas de seguridad por el virus: “En el ascensor se toman medidas, hay palillos descartables, se limpia todo el tiempo. No es que somos inconscientes y estamos todos estornudando por todos lados, hay que informarse bien. Los chicos entienden todo”.