Mica Viciconte contó que sufrió maltrato laboral en "Combate"

"Fui maltratada por dos productores, por eso me fui del programa donde estaba. Hubo insultos, de todo", contó Mica en diálogo con Moria. "Tenía que ser profesional y trabajar con los dos equipos, pero uno era más de un bando. Me costaba mucho salir en pantalla. Me enojaba, estaba mal"





Continuó: "Esta situación, al principio, no la podía decir porque era mi trabajo y tenía miedo de perderlo, hasta que llegué llorando varias veces a mi casa. Aguanté seis o siete meses esto. Hubieron situaciones muy feas, hasta lo agarraron a mi ex pareja del cuello".





"Renuncié un día porque no aguantaba más, prefirieron escuchar a esa persona. Ahí se cubrieron todos", dijo. Finalmente contó que la volvieron a convocar, que pudo dar su versión de los hechos y que luego tomó la decisión de regresar. "Hubo algunos despidos y a él (el productor conflictivo) me lo alejaron".





En el marco de un informe en el que se mostró el maltrato del economista de Javier Milei a una periodista,contó encomo fue su mala experiencia laboral en el programa " Combate ".