Mica Viciconte contó cuándo fue la primera vez que Poroto Cubero le dijo: "te amo"

Mica Viciconte estuvo en el programa "Pamela a la tarde", América, y contó cuándo fue la primera vez que Fabián "Poroto" Cubero le dijo: "te amo". estuvo en el programa, y contó cuándo fue la primera vez quele dijo: "te amo".





"Tardó horrores en decirme que me amaba. No me acuerdo ni la situación. Fue como a los seis meses y me dijo un te amo. Así", comentó la rubia.

"Incluso yo no se lo respondí, estaba como medio incómoda. Era raro. Tampoco nos decimos te amo todo el tiempo, está todo bien", afirmó Mica.





"La primera vez que comimos el comió una empanada, no toma alcohol. Nada. Yo soy de buen comer", recordó entre risas.





