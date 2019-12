Mica Viciconte y Celina Rucci se dijeron de todo por el caso Gambetita Latorre

Julieta Biesa, la chica trans que declaró que Diego Latorre la siguió con su camioneta y la invitó a tener sexo en un hotel, estuvo en el ciclo de Moria Casán, "Incorrectas".

Una de las más escépticas con el relato de la marplatense es Mica Viciconte, quien ya de entrada dudó del relato de la trans.

Al momento de preguntar, Viciconte le recriminó el motivo por el que ventila esta historia y fue allí cuando nació el conflicto con su compañera de trabajo, Celina Rucci, quien diera a conocer la noticia sobre de esa persecución amorosa.

"Si no pasó nada, ¿Para qué salís a contarlo?", preguntó Viciconte y Biesa respondió: "Porque Moria me llamó". En ese momento, Mica afirmó: "¡Podés no atender, no me metas las excusa del llamado de Moria!".

Fue entonces cuando Celina Rucci dijo: "¡Perdoname, Mica, pero ella no lo contó, lo conté yo!". "¡Yo hablo con ella!", respondió Viciconte y le echó leña a un fuego que fue difícil de parar.

"Estamos trabajando todas, bajá un cambio. La estás acusando a ella de algo que yo comenté", contestó Rucci y le recriminó: "Se nota que hacés lo que querés acá".

