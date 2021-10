Mica Viciconte sobre las acusaciones de mal vínculo con las hijas de Cubero: "Yo no maltrato a nadie"

Mica Viciconte contestó las declaraciones de Carmen Barbieri respecto a que a Nicole Neumann no le gustaba cierto clima de maltrato que sus tres hijas Allegra, Indiana y Sienna vivían en la casa de Fabián Cubero.

Las miradas apuntaron hacia Mica Viciconte, y se reavivó la polémica respecto a cierta incomodidad de las niñas con la mediática.

Consultada sobre esto en Implacables, Viciconte se defendió: "Yo hablé con Carmen por teléfono. Con ella laburé en Mar del Plata y vio la relación que yo tengo entonces no me hirieron sus palabras, pero la llamé y quedó todo bien. Me pidió disculpas".

"A veces uno no toma mucha conciencia de las palabras. Una cosa es que se ha dicho que yo he maltratado, que mis formas no son las correctas. Y la realidad es que yo por suerte no maltrato a nadie, tengo una personalidad que es la que se conoce, pero no suelo maltratar a nadie, no me interesa, no me manejo así, y menos con menores", agregó.

Luego argumentó sobre su pasado como profesora: "Yo soy profesora de natación, he dado clases a menores y nunca tuve un problema. Y vivo con las nenas hace 4 años. Hay que tener cuidado con esas palabras, hay que medirlas".