Mica Viciconte: "A mi me gustaba mucho el Combate del principio, se fue desvirtuando un poquito"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Combate", Canal 9, y se emocionó hasta las lágrimas al hablarle al público. Mica Viciconte se despidió el sábado del programay se emocionó hasta las lágrimas al hablarle al público.

Luego de ese momento, la rubia dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y explicó las razones por las que decidió irse del programa.



"Estuve cuatro años. A mí me gustaba mucho el Combate del principio, el del deporte, la superación, en donde la gente votaba realmente. Se fue desvirtuando un poquito Combate al día de hoy pero yo me voy súper agradecida".





"Fueron cuatro años hermosos donde la gente me pudo conocer y me hice conocida ahí. Súper agradecida al canal, a las autoridades, a todos los que me apoyaron", expresó Mica.



"Sentí que había cumplido un ciclo y tuve la suerte de despedirme siendo campeona una vez más. Mejor no me pudo haber salido".





"Ahora con nuevos proyectos y viendo a qué me quiero enfocar realmente. Me llevo un lindo recuerdo, aprendí mucho, y disfrutando el nuevo rumbo", finalizó.