Mica Vázquez y Gerónimo Klein: amor de verano, cuarentena y gran anuncio

Con una foto y una frase que lo dice todo, la actriz Micaela Vázquez anunció que está embarazada.

"A veces la vida te sorprende con otra vida!!! Felicidad extrema 🤰❤️", publicó en su cuenta de Instagram.

LEER TAMBIÉN: Misterioso posteo de Fran Tinelli: "Cuando sentimos las primeras pataditas de nuestro bebé...."

Mica inició su historia de amor con Gerónimo Klein en el verano pasado cuando ambos se conocieron antes de la temporada en Mar del Plata.

Ella venía de una separación con su esposo, Federico Larroca. “Ya estamos hace unos largos meses con Gero. Lo conocí a dos meses de haberme separado, por una amiga mía. Me alegra un montón que tanto mi expareja como yo estemos bien. Nos conocimos con Gero y estuvimos en noviembre y diciembre viéndonos. Después yo me fui a Mar del Plata. El empezó a viajar, tiene amigos también ahí. Él es surfer. Yo me venía varios miércoles con él en auto y nos quedábamos un día en Buenos Aires”, contó la actriz.

“A medida que fue pasando el tiempo se fue volviendo todo más lindo y cuando empezó la cuarentena decidimos pasarla juntos. Estoy muy feliz y re contra enamorada. Es lo más Gero. Él es una persona que es sensible, hombre, chongo, es empresario. Es un seductor nato. Valora mucho a la mujer y la cuida y respeta”, agregó.

Ahora, después de la convivencia por la cuarentena, la pareja hizo el gran anuncio.

¡Felicitaciones!

LEER TAMBIÉN: Martín Bossi descontroló la mesa de Mirtha Legrand y terminó parado en una silla