Mica Tinelli tras el trasplante de hígado de Soledad Aquino: "Esa energía llega"

"El otro día no me sentía preparada para hablar en cámara", expresó la hija de Marcelo Tinelli sobre la salud de su mamá.

Mica Tinelli reapareció en redes sociales tras el trasplante de hígado de su mamá, Soledad Aquino, tema que la mantuvo alerta y ocupada en los últimos días.

Ya más tranquila tras la exitosa intervención, la hija mayor de Soledad y Marcelo Tinelli grabó un video para agradecer a sus seguidores los mensajes de aliento y fuerza que le hicieron llegar este tiempo.

La empresaria de moda agradeció las muestras de afecto de sus seguidores recibida en estos días.

“Obviamente no me gusta hablar de mis temas personales y más cuando son delicados. Pero me gustaría agradecerles los mensajes y la hermosa energía que me mandan", explicó Mica en sus historias de Instagram.

Y añadió: "Como les decía el otro día que les escribí, capaz todavía no me sentía preparada para hablar a cámara”.

Y cerró muy agradecida: “No saben como llega esa energía tan linda. A través de una pantalla o red social, se transmite y de verdad. ¡Llega! Así que solo palabras de agradecimiento para todos. ¡Los quiero mucho!”.

Cabe recordar que Mica y su novio, el futbolista de Boca Juniors, Lisandro "Licha" López, se vacunaron contra el covid en sus recientes vacaciones en Estados Unidos.