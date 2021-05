Micaela Tinelli mostró los tatuajes que la avergüenzan y comenzó a quitarse

Micaela Tinelli compartió en las últimas horas vía Instagram los tatuajes que se realizó de adolescente y que se va a quitar ya que no les gusta más.

La hija del conductor comentó que ya comenzó el tratamiento vía láser para sacar algunos tattoos puntuales de su cuerpo.

"Me están preguntando mucho por el tema de los tatuajes. La pregunta más frecuente es si duele, un poco duele. Obviamente son varias sesiones, cada dos meses. Me pusieron anestesia local porque soy bastante cagona. Duele un poco, pero vale la pena, es un tratamiento efectivo", indicó en un video que subió a sus historias.

Y agregó: "Abro debate y confesiones. Yo me saqué dos tatuajes de la mano. Uno es una palabra que me retoqué, que es "ahora", se me había quedado muy negro y no se entiende lo que decía. Y después una espadita que no iba con mi estilo. Después me estoy sacando dos más en la espalda. Estos tatuajes espantosos que me hice en la espalda los hice a los 15 años. Diseñé una estrella fugaz, no sé qué tenía en la cabeza en ese momento”.

"Me da mucha vergüenza. Vean acá que flasheé con esta estrella fugaz, miren los colores que elegí. El hada está muy borrada. Estoy preocupada por la estrella fugaz no sé cómo van a borrarse. Polémicos. Esta parte mía que no la muestro. No entiendo qué tenía en la cabeza en ese momento de mi vida", sostuvo la empresaria de moda.

Luego, ante su experiencia, varios seguidores le fueron compartiendo los tatuajes que luego se arrepintieron.