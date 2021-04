Mica Tinelli se molestó y les contestó a quienes la critican por no hablar de la salud de su mamá

Mica Tinelli salió al cruce y les puso los puntos a quienes les dedican hirientes comentarios por no hablar de la salud de Soledad Aquino.

Soledad Aquino, ex de Marcelo Tinelli y madre de sus dos hijas mayores, Candelaria y Micaela, permanece internada en la Trinidad de Palermo y su estado es delicado.

El 26 de marzo, Soledad fue internada de urgencia tras sufrir una hemorragia digestiva y úlcera de duodeno la cual se vio sumamente complicada por tratarse de una paciente con cirrosis hepática.

Luego se contagió de coronavirus al que le pudo dar batalla, pero hoy dada su alta epidemiológica, se confirmó que necesita un trasplante de hígado para sobrevivir, informó la revista Para Ti.

La ex esposa de Marcelo Tinelli se encuentra estable y solo resta esperar que aparezca un donante. Recordemos que durante la internación, Aquino contrajo COVID-19 pero su cuadro fue leve y no le produjo complicaciones.

LEER MÁS Soledad Aquino, ex de Marcelo Tinelli, continúa internada y contrajo COVID

A la espera del trasplante, la madre de las hijas mayores del conductor de "ShowMatch" recibirá el alta del establecimiento médico para continuar con una internación domiciliaria, informó el diario La Nación.

Y si bien Cande y Mica confirmaron la noticia, aclararon que dentro de todo su madre se encuentra bien pero que no darían demasiados detalles. La actitud de las hermanas molestó a algunos seguidores que les reprocharon que no hablaran de la salud de su madre y siguieran mostrando su día a día como antes.

Por tal motivo, Mica salió al cruce y les puso los puntos a quienes les dedican duros comentarios en las redes. "Es increíble como les falta empatía y respeto a tantas personas. Especialmente en los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias. Y si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD", mainfestó a través de sus stories de Instagram.

"Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7. Es parte de la vida privada e íntima. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar. Simple", concluyó, a su vez pidiendo "más amor, empatía y respeto".

LEER MÁS La salud de Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli: necesita un trasplante de hígado