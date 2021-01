Mica Lapegüe: "Hoy me siento mucho mejor"

Pese a los trascendidos periodísticos que hoy dieron cuenta de que ya tenía el resultado, Mica Lapegüe le confirmó a Primiciasya.com que en horas del mediodía va a saber si tiene o no coronavirus.

La joven se hisopó después de ser contacto estrecho de su padre, Sergio Lapegüe, quien se encuentra internado en Temperley.

LEER TAMBIÉN: La pregunta que enojó mucho a Sofía Pachano

"Hoy estoy mucho mejor. Todavía no me llegó el resultado. Llega al mediodía. Estimo que me va a dar positivo por los síntomas que tuve ayer", le dijo Mica a Primiciasya.com.

Y agregó: "Estuve con fiebre, dolor de cuerpo, tos, cansancio corporal, estuve en la cama, estimo que me va a dar positivo por los síntomas pero hoy estoy mucho mejor".

Tras sus vacaciones en República Dominicana, Sergio Lapegüe fue internado tras dar positivo en COVID-19 siendo que es paciente de riesgo por su asma.

Tanto Sergio como su familia aclararon que cuando regresaron al país se hicieron dos hisopados que le dieron negativo por lo que presumen que el contagio se dio aquí en la Argentina.

De todos modos, muchos usuarios en las redes sociales salieron a pegarle a Lape por su viaje al exterior siendo que es una persona de riesgo y después de haberse cuidado durante muchos meses al punto tal que hizo sus programas desde su casa.

Ante esto, su hija Micaela hizo un fuerte descargo público a través de sus stories de Instagram.

"Esto lo voy a decir porque ¿para qué me lo voy a callar? Si tengo ganas de decirlo, lo digo. No quiero juzgar, pero sus palabras hablan por ellos. Gente que se alegra de que una persona se agarre el virus, les deseo desde lo más adentro de mí que se curen del corazón, de la cabeza. Es difícil, porque lo que está adentro, está adentro”, sostuvo.

LEER TAMBIÉN: Flor Vigna explicó los motivos por los que no estará en "Masterchef Celebrity 2"